Una mujer denunció que su pareja intentó matarla al dispararle aunque las balas no la impactaron. El hecho ocurrió en la noche del lunes en Zapala. La víctima y su pareja estaban en la casa de los suegros cuando se desató la agresión de la que logró escaparse. La señora tomó a su hijo de 2 años y para volver a su casa en Cutral Co hizo dedo.

El agresor está con prisión preventiva en la comisaría 15º del barrio Pampa, mientras avanza la investigación. La jueza de garantías, Leticia Lorenzo después de escuchar la acusación que formuló la fiscalía resolvió que el acusado permanezca detenido.

En una audiencia que se hizo el martes, la fiscal Laura Pizzipaulo junto a Margarita Ferreira realizaron la acusación contra Damián Darío Leiva. La víctima es su pareja, Daniela Alejandra Sosa, oriunda de La Pampa. A los pocos minutos del 9 de este mes se encontraba esta pareja y el hijo de dos años en la casa de los suegros de Daniela, en Zapala.

“En el interior de la casa de suegros de (Daniela) Sosa se inicia una discusión se traslada al baño. Leiva saca un cuchillo con mango de madera y la amenaza diciéndole: ¿Qué querés? ¿Querés que te mate?”, explicó la fiscal.

Según detalló la fiscal, Leiva sacó un arma de fuego, calibre 22 gris y marrón, carga el arma y le apunta a la cabeza amenazándola con matarla siempre con firme propósito homicida. “Logra salir del baño, a pocos metros, en el pasillo cerca del termotanque Leiva que vociferaba en tono amenazante le dispara a las piernas”, relató.

Indicó que “el accionar violento es interrumpido por el padre del imputado, Emilio Leiva, que escuchó la detonación, forcejea y le logra sacar el arma, momentos que la víctima aprovecha a huir a pie con su bebé de 2 años”. Acusó a Leiva por el delito de femicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por haber ejercido violencia de género, en calidad de autor.

Después del allanamiento que se hizo en la casa donde se registró la agresión se constató que el termotanque tenía una marca provocada por un arma de fuego. El revólver no fue hallado a pesar de haber sido allanada la vivienda de Zapala, la de Cutral Co donde residían y el automóvil Chevrolet Corsa en el que habían viajado.

En un determinado momento de la audiencia, la jueza Lorenzo preguntó a la víctima si quería hablar. Fue en ese momento en que Daniela manifestó: “yo tengo miedo porque la madre de él y la familia, me amenazan con que van a matar al nene”.

La fiscal Pizzipaulo pidió la prisión preventiva por dos meses. Leiva cuenta con defensora particular, Natalia Godoy quien rechazó la prisión preventiva y propuso que pueda permanecer en el domicilio de Zapala, con la familia.

La detención de Leiva se produjo en la casa que compartían con la víctima cuando la propia Sosa había llegado acompañada de personal policial para retirar algunas pertenencias y el agresor llegó.

“Hay un riesgo inminente para la víctima y su hijo. Tiene miedo que la mate a ella o el bebé. Es oriunda de La Pampa, y está hace cuatro años en pareja con él. Hace un mes le pegó una piña en la boca y la dejó sangrando”, agregó la fiscal. Fundamentó que hay el acusado cargó el arma, le apuntó a la cabeza y disparó el arma. y la víctima “dijo que sintió el disparo entre las piernas”.

Para la fiscalía están contemplados los supuestos de entorpecimiento de la investigación y se suma al peligro de fuga, teniendo en cuenta que la expectativa de pena por el que inicialmente se lo acusa es alta.

Al momento de resolver, la magistrada indicó que “hay una mancha y esquirlas, para esta instancia, me lleva a pensar que el hecho sucedió en el contexto que describe la fiscalía. Tanto Leiva como Sosa estaban en Zapala y el relato que presenta la fiscalía, la señora terminó yéndose a Cutral Co con su bebé a dedo. Esas circunstancias me llevan a presumir que algo grave sucedió para que ella tomara esta actitud de abandonar la ciudad y el auto en el que habían llegado”.

Finalmente, Lorenzo rechazó el pedido de la defensora particular del agresor y dispuso que la prisión preventiva sea de un mes en la comisaría 15º del barrio Pampa de Cutral Co. Consideró que la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad al no ser oriunda de esta ciudad, donde residían hace cuatro años.