Desde el municipio huinculense, se informó a los frentistas de una zona de barrio Norte que ya está habilitado el registro de oposición para la obra del tendido de red de gas natural. Hay tiempo hasta el jueves 19 de este mes para presentarse ante la subsecretaría de Planificación Urbana.

Se trata de los vecinos que viven en las siguientes ubicaciones: Alberto Alarcón: manzana H, lote: 11; manzana O, lotes: 5 b, 5 c, 6 y 6 b. Calle Hermanos Benentes: manzana 1, lotes 1, 3a, 3b, 3c, 4 y 5. Rita Novoa: manzana O, lotes: 1 a, 1 c, 2 a, y 2 b. Toribio Hermosilla: manzana o; lotes 4 b y 4 c.

La obra de tendido de red de gas en esta zona de barrio Norte se realiza con anterioridad para que luego los vecinos puedan conectarse a la red. Para esta tarea hay un presupuesto de 6.804.021,82 pesos.

Los frentistas podrán acudir de lunes a viernes de 8 a 13 horas a la oficina en la avenida Pedro Castagnous N° 150, hasta el 19 de este mes.