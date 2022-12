Ocurrió ayer por la mañana en una perfumería de Cutral Co. La mujer fue demorada a pocas cuadras del local cuando se escapaba junto a un niño.

Pasado el mediodía una clienta ingresó al local de perfumes y cosméticas ubicado en calle Olascoaga de Cutral Co donde pidió a la comerciante que le mostrara perfumes para un regalo.

Además de fragancias de mujer le pidió que le mostrar perfumes para niños y alguna cremas mientras ella aprovechaba la oportunidad para distraer a la comerciante y aprovechaba para ir tomando artículos del lugar.

Una vez que supuestamente decide que va a llevar, pide que se lo envuelvan para regalo mientras seguía tomando cosas. Al momento de abinar intenta hacerlo con la tarjeta a nombre del marido, pero la empleada del local le dice que no puede por que no es la titular de la cuenta, simula que va a pagar con efectivo pero al no tener lo suficiente le dice que lo guarde y que por la tarde iba a pasar su hermana y antes de retirarse toma una cartera de exhibición y huye.

Una persona que estaba afuera del comercio ve como la mujer escapa y da aviso inmediatamente a la policía donde personal que se encontraba en la zona realizando patrullaje preventivo logra atraparla a pocas cuadras del local.

El comisario Sergio Vega aseguró que la mujer tiene antecedentes de este estilo y que luego de ser notificada fue puesta a libertad.

Además comentó que un hecho similar había sucedido una hora antes en la farmacia Lincoln de calles Roca y Sarmiento. Con el mismo método, una sospecha ingresó, tomó una cartera con perfumes y se fue.Una de las empleadas que vio el hurto dio aviso al encargado quien lo confirmó mediante las cámaras de seguridad. Pese a dar aviso a la policía no lograron atrapar con la mechera.