Ocurrió el sábado a la madrugada frente a la copa del EPAS en Cutral Co. El joven de 22 años recibió cortes de arma blanca pero afortunadamente no fueron de gravedad.

Personal policial asistió al lugar después de recibir varios llamados telefónicos donde los alertaron de lo que estaba sucediendo. Al llegar se encontraron con la víctima quien declaró que había quedado en encontrarse con su novia pero cuando llegó apareció el tío de la joven y lo agredió con arma blanca en la zona del abdomen.

El comisario Marcos Mazzone comentó que el joven no quiso hacer denuncia y aseguró que no habían tenido problemas previos pero aparentemente el tío no aprobaba la relación del joven con su sobrina.