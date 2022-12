La agresión ocurrió por la noche en el barrio Pampa. El chico tuvo que ser hospitalizado pero se encuentra fuera de peligro.

Según las primeras informaciones, estaba en la calle Tucuman, donde vive, cuando le dispararon en una de las piernas. El proyectil, que sería de grueso calibre, ingresó y salió.

El joven no tiene heridas en ningún órgano vital y por ello se espera que evolucione favorablemente. Sobre las circunstancias de la agresión no se conocieron mayores detalles ya que la víctima no quiso aportar datos.