Hoy se llevó adelante la audiencia en la que la jueza de Garantías, Laura Barbé, declaró como asunto complejo la investigación que se sigue por la muerte de tres personas en la escuela 144 de Aguada San Roque. Son la maestra Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Espinedi.

La fiscal jefe Sandra González Taboada pidió que se la declare compleja por la cantidad de pruebas a analizar -dijo que hay entre 15 mil a 20 mil audios, entre otras pericias- la pluralidad de los acusados y las víctimas, lo que requerirá de un mayor tiempo que el normal para investigar.

Su pedido fue respaldado por las querellas y por la mayoría de las defensas de los imputados, a excepción de uno de ellos, que no coincidió y solicitó, que en tal caso, se vuelva a hacer una prórroga de cuatro meses como ocurrió en una oportunidad anterior y en esta ocasión ante un colegio de jueces.

Durante más de una hora cuarenta, las partes fundamentaron sus posturas. Hasta que finalmente la jueza Barbé dio a conocer su resolución. Le dio razón a la fiscal González Taboada y dijo que es una causa que que concita interés social.

“Es un hecho lamentable producido en una de las escuelas neuquinas con las características que ya señalamos y todos conocen la tutela judicial efectiva también debe tenerse en miras en este legajo”, acotó. El nuevo plazo es el 26 de abril de 2023.

Al término de la audiencia, la mamá de Mónica, Norma Albarrán dijo a Cutral Co al Instante que pudo participar “estuvimos en la primera audiencia de formulación de cargos, luego por la otra parte que faltaba y acompañados siempre por ATEN capital”.

“Hoy fuimos pocos los que vinimos, pero estamos acá para pedir justicia. Venía muy golpeada desde lo de Potas (el funcionario que ya no forma parte de la investigación judicial) había perdido todas las esperanzas. Estaba bajoneada. Después pude decir hasta unas palabras y repetí que pido justicia y que los culpables que están entre los imputados, paguen”, dijo Norma.

Luego, la referente Patricia Jure de ATEN capital subrayó que estuvieron hoy aquí para acompañar a la familia de Mónica a “lograr justicia”. “Está incansablemente pidiendo justicia, venimos acompañándolos en todas las instancias. Nos enteramos de casualidad”, reveló.

Y mencionó que hoy debieran haber sido muchos los trabajadores de ATEN congregados. “ATEN es querellante, podríamos haber dispuesto de todos los compañeros que están, delegadas y delegados, en cargos directivos y que hoy hayamos tenido una manifestación”, subrayó.

Finalmente dijo que la causa no puede quedar impune. “Los responsables de estas muertes tienen que quedar en el banquillo de los acusados, y no están todos. Cristina Storioni está salvándose. (Gabriel) Potas no solo ha sido salvado, sino que sigue recorriendo las escuelas, sigue siendo el responsable de la seguridad de las y los trabajadores”, describió.