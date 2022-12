La Legislatura de la provincia aprobó la ley que prohíbe el uso de pirotecnia en todo el territorio neuquino, a los ciudadanos y al Estado. En los fundamentos de la nueva norma -que deroga a la que ya existía- se respetan los derechos de las personas con discapacidad, y la explotación de hidrocarburos, actividad económica con la que es incompatible su uso.



El proyecto de ley fue esbozado por la diputada Soledad Salaburu, del Frente de Todos. Consultada al respecto por Cutral Co al Instante, explicó que para alcanzar la aprobación de “la nueva ley de prohibición de pirotecnia, trabajamos con organizaciones de familiares y personas con autismo”. En ese sentido, a través de las redes, la legisladora compartió fragmentos de su disertación en la cámara, cuando explicó por qué era necesario contar con una nueva norma para reglamentar el uso artefactos explosivos, de estruendo y lumínicos.



Sin embargo, cada año, al acercarse las fiestas de fin de año, es posible comprobar que de forma clandestina hay vendedores y compradores de pirotecnia. El ofrecimiento por las redes sociales es frecuente, y hace llegar la oferta de este material a una gran cantidad de personas.

Sobre ese punto, la diputada indicó que la nueva ley (que derogó a la anterior 2833), contempla “campaña de prevención, elevación de multas y coordinación con otros organismos”.



En su exposición en la cámara, Salaburu dijo que para la nueva ley, se tuvo en cuenta “la prohibición total aún para usos gubernamentales. Y esto fue un argumento de las asociaciones que nos acompañaron, porque no es posible pedirle a la gente de a pie que no use pirotecnia, cuando desde el gobierno se hacen fiestas donde se usa pirotecnia. En segundo lugar realizar

campañas para generar conciencia, y un aumento de multas”.

En Cutral Co regía la adhesión a la 2833, que prohibía el uso, venta, almacenamiento, fabricación y tenencia de los artificios de cohetería y pirotecnia. En Plaza Huincul, se contaba con la ordenanza 1365/12, que declaraba a la ciudad como territorio libre de pirotecnia. Es de esperar que ahora ambos Concejos Deliberantes adhieran a la ley provincial que ya fue aprobada.