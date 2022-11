Vecinos Monte Hermoso tuvieron un inconveniente con una agrupación mascotera que llegaron al barrio para realizar castraciones de perros y gatos.

Según comentaron a Cutral Co al Instante, personas involucradas en la concientización del sobrepoblamiento de mascotas estuvieron recorriendo la zona y después de unos días pasaron a retirar a perros para realizar la esterilización.

La preocupación de los vecinos fue cuando, después de varios días, no se los devolvían. Mediante un grupo de whatsapp del barrio comenzaron a consultar sobre a quienes les habían retirado a los perros y todos estaban inquietos por el tiempo que llevaban sin sus mascotas.

Algunos creyeron que se trataba de la dirección de zoonosis de Cutral Co, aunque algunos explicaron que no trabajan de esa forma y que no retiran a las mascotas de los domicilios, sino que se acercan con el quirófano móvil.

Luego de unos días, la agrupación comenzó a entregar los perros a sus dueños quienes agradecieron su ayuda pero les dijeron que varios vecinos estaban preocupados por la falta de información que les habían brindado.

Una de las personas que esperaba por su mascota les advirtió que debían tener cuidado en la forma en como se llevan a los perros y gatos porque no todos los vecinos estuvieron de acuerdo. “Le dije que se podía meter en problemas, más en zona rural. Que golpee las manos, que no se meta en terrenos. Que se asegure que sea un mayor quién los autoriza”, comentó.

Por otro lado, les explicó que algunas personas del lugar pueden reaccionar mal en este tipo de situaciones y sería peor.