“Es una alegría que Libres apoye nuestra candidatura y que Mercedes (Lamarca) y Walter (Erdozain) encabecen la lista de diputados” señaló Ramón Rioseco, candidato a gobernador de Neuquén al tiempo que destacó el trabajo de Gladys Aballay en la capital neuquina.

“El acuerdo con Libres es la expresión de ampliar el frente; de hacer un gran frente opositor con distintas ideas, desde distintos espacios y con distintos territorios, pero con el objetivo común de cambiar la matriz productiva de esta provincia rica llena de gente pobre” destacó Rioseco.

“Nuestro espacio le suma experiencia, trabajo y territorialidad a Ramón” dijo Mercedes y agregó que “hay dos modelos en la provincia para las próximas elecciones. Uno que tiene distintos candidatos pero que plantean más de lo mismo y otro que plantea una modificación de la matriz productiva, discutir la renta petrolera para que podamos acceder a los beneficios de estar parados sobre Vaca Muerta; y ese modelo lo encabeza Ramón”.

Tanto Rioseco como Mercedes destacaron “la gran tarea social que lleva adelante Gladys Aballay en Neuquén capital”.

Walter Erdozain, médico de Rincón de los Sauces y segundo en la lista de diputados de Libres aseguró que “soy un ciudadano común que trabaja todos los días en el hospital y creo que la única forma que tenemos de poder hacer algo es participando. Libres me convocó y pese a haber recibido propuestas de otros partidos siento que no me representan ni a mi ni a muchos vecinos que nos sentimos desamparados. En libres podemos expresar nuestras ideas con libertad y quiero seguir aprendiendo de ellos”.