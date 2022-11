En el sector de alcaidía de la comisaría 6 se produjo un violento incidente que le permitió escapar a tres presos.

Según confirmaron las autoridades policiales, durante la tarde noche, aproximadamente a las 20, uno de los centinelas fue agredido con un objeto contundente de hierro que lo dejó tumbado. Los presos además habían logrado romper un candado.

Fue ese el momento en el que pudieron escapar tres internos de la comisaría. Tomaron la calle pero el guardia pudo recuperarse y dar aviso. Se montó un operativo rápidamente que permitió recapturar a los presos a las pocas cuadras.

Las alcaidías de las comisarías se deberían utilizar para casos eventuales en los que se demora a una persona, pero como las unidades de detención están sobrepobladas de presos con condena, no hay lugar para los que aún están en proceso y no saben si serán declarados culpables o no.

Las instalaciones muchas veces albergan a más detenidos de los que deberían y ello provoca problemas con la seguridad. Una situación similar ocurrió en la comisaría 12 de Neuquén Capital donde se escaparon cuatro presos hace dos meses.