Se celebrará la fiesta en la localidad de Junín de los Andes los días 19 y 20 de noviembre y la cervecería cutralquense “Aliados” será parte.

Habrá música en vivo con bandas de rock, traperos, cumbia y un carnaval de circo. Participan destacadas cervecerías locales de San Martín de los Andes, Aluminé, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Bariloche y Cutral Co.

Desde Aliados explicaron que llevarán estilo Kolsch, Scottish, Milk Stout, Session Ipa, American Ipa e Ipa Argenta. “La primera vez que participamos en Alumine y nos fue muy bien, estamos en el barrio 25 de Mayo y no estar en el centro de Cutral Co nos juega un poco en contra porque mucha gente no nos conocen”, explicó Gastón de la fábrica Aliados.

Tuvieron una buena experiencia durante el aniversario de Cutral Co, cuando pudieron ser parte del evento y ahora probarán suerte en Junín.

Los días 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino “Biergarten Patagonia”, en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén en Junín de los Andes. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá cervecerías artesanales de la región, exquisita gastronomía y espectáculos musicales y circenses en vivo.

Entre los y las artistas abrirá la joven Maia Barrios el sábado 19 a las 18 horas. La banda de rock Sed, se subirá al escenario ese día a las 20.30 y dos horas más tarde cerrará la noche, con La Juntera con su cumbia fuerte.

Por su parte, la jornada del domingo 20, estará abierta musicalmente por los jóvenes traperos locales AD, Madow y Tweni. A las 20.30, desde San Martín de los Andes llegará el rock de Cuatro de Copas, y cerrará la noche La Rueda Itinerante con su cumbia colombiana que al igual que La Juntera, estuvo presente en ediciones anteriores del festival.

Además, habrá un Carnaval de Circo en Biergarten Patagonia. Tanto el sábado como el domingo se realizarán shows para toda la familia, a las 18.30 y a las 19.30 horas con dos propuestas. Una de Romina Farías que presenta Zumbido, y otra de Sol Lence que hará lo propio con Carrusel. Un ciclo imperdible que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro. También habrá momentos de recepción en zancos, a cargo de María Luz Ibarra.

Podés seguir todas las novedades en las redes donde se los encuentra como @biergartenpatagonia