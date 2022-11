Desde el sindicato de Petróleo y Gas Privado se confirmó el acuerdo arribado entre los gremios y las cámaras empresariales. Además, se duplica el monto de la vianda de ayuda complementaria.

A través del gremio que dirige Marcelo Rucci, se informó que el acuerdo implica adelantar para enero de 2023 “el pago de la gratificación extraordinaria no remunerativa equivalente a un total de 18,5 %”. De esta forma, queda establecido que para el período comprendido entre enero y marzo de 2023 inclusive “se abonará una gratificación extraordinaria no remunerativa mensual equivalente a 18,5& calculada sobre los salarios correspondientes al mes de abril de 2022”.

A partir de abril de 2023, la gratificación extraordinaria no remunerativa de 18,5 % calculada sobre la misma base salarial de manera no acumulativa, “pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios y planillas salariales”.

Otro de los artículos indica que la gratificación extraordinaria no remunerativa adelantada en el 1° artículo, “se aplicará sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, convencionales y no convencionales, nomales y habituales, viandsa y ayuda alimentaria; debiendo ser excluídos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional oa yuda vivienda, asignación ov vehículo”. Se contemplará este 18,5 para el cálculo del aguinaldo 2023.

En el artículo 3° se dispuso el pago por única vez de la “suma de 100 mil pesos que se pagará en dos cuotas de 50 mil, a abonarse con los salarios de diciembre de 2022 y febrero de 2023”, en concepto de bono. “Dicha suma se acuerda por única vez, no sujeta a repetirse, como compensación del impacto que tuvo el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores hasta la firma del presente”.

Para aquellos que cumplen jornadas inferiores o que hubieran ingresado después del 1 de abril de 2022 cobrarán la suma extraordinaria en forma proporcional.

Se pidió que tanto el incremento como el bono sean eximidos de impuesto a las ganancias. Por otra parte, se volverán a reunir las partes en marzo de 2023 para analizar las “variables económicas y la variación del IPC elaborado por el INDEC a nivel nacional, por el período abril 2022 a marzo de 2023”.

Se acordó incrementar a partir de noviembre de 2022 y hasta marzo de 2023 el importe de la “vianda complementaria no remunerativa a las suma de 65 mil pesos”. Y se actualizará conforme a la pauta paritaria de 2023-2024.

Finalmente, el último punto indica que las partes ratifican el compromiso de mantener la actividad en un marco imprescindible de paz social y ausencia de conflictos como factor fundamental para mejorar los niveles de producción del sector que permitan la sustentabilidad de la industria y solicitan la homologación del acuerdo.