Un hombre que concurrió a la planta de verificación vehicular de la Policía provincial sufrió el secuestro del rodado porque la documentación era apócrifa.

Según informó el comisario Marcos Mazzone, un vecino se acercó hasta la sede de la división Tránsito de Plaza Huincul para realizar el trámite de verificación del vehículo Volskwagen Vento. “Cuando se pasa el auto y se coteja la documentación que traía se detectó que era falsa, apócrifa, si bien el chasis y el motor no tenían adulteración, la documentación no era la legal”, explicó.

Como consecuencia de esta situación se resolvió el secuestro del rodado y se dejó a disposición de la fiscalía de Cutral Co. Tal como pudo detallar el hombre lo había adquirido, y sobre el rodado no hay ningún pedido de secuestro, “sin embargo la documentación no era la del auto”.

Finalmente, el joven de 28 años fue notificado del inicio de la causa. Y el comisario aprovechó para recomendar que cuando se realicen las transacciones se traten de hacer en lugares oficiales “porque muchas veces cuando se hace un negocio particular puede sufrir este tipo de situaciones”.