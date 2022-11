Las denuncias por no recibir la factura y el corte en el servicio encabezaron las demandas que los usuarios y usuarias de la comarca petrolera hicieron hoy ante un puesto móvil con personal del ENACOM. Tal como estaba previsto se instalaron en la plaza San Martín, frente al edificio municipal.

Mauricio Guajardo explicó que se tomaron reclamos de los vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul, por los diferentes problemas que han tenido con la telefonía móvil en esta última etapa. También se les informó a quienes se acercaron cómo se pueden llevar adelante los reclamos por problemas con la telefonía fija, por internet, por televisión satelital y por cable.

“Fue una jornada buena. Lo más difícil que tenemos es que vengan a hacer el reclamo, pero una vez que tenemos la denuncia si podemos trabajar con las empresas para que mejore el servicio y no vuelva a suceder. Y principalmente para hacer valer los derechos de usuarios y consumidores”, explicó.

Las quejas más recurrentes fueron no recibir la factura además de los cortes de servicio. “Los usuarios abonan montos, pero no saben qué están pagando, al no poder cotejar los montos con las facturas se generan esos inconvenientes. Estamos llevando los reclamos por la no recepción de facturas y los cortes de servicio”, aclaró.

Una vez hecho el reclamo, el ENACOM hace la notificación de la empresa que corresponda para que informe qué tratamiento ha hecho y qué medidas optó para que se solucione. Una vez que obtienen la respuesta se contactan con el usuario para informarle.

“La empresa tiene la obligación de la emisión de la factura y si corresponde una devolución o no. Se debe hacer el envío de factura corregir eso y empezar a enviar como lo requiera el usuario. En el caso que sea una devolución cómo se verá impactada y cómo se prorroteará”, acotó. En el caso que persista la situación es el ENACOM el que interviene con las multas.

Para las denuncias solo se quiere el DNI y -en el caso que la tuviera- la factura del servicio. Para quienes no hayan podido llegar hoy, se puede consultar al correo electrónico: [email protected] y se les enviará la información para que sepan cómo hacer las denuncias de manera virtual o de manera física. Los formularios de denuncias se puede imprimir, una vez firmados se remite al organismo mediante un apartado especial por correo oficial que es gratuito. Así se puede dar comienzo al trámite.