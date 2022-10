Recordatorio

“Un día como hoy marcabas mi corazón para toda la vida. ¿Dónde te fuiste antes que yo? Un día me dijiste: Má quiero que seas eterna.”

“Pero nunca me dijiste que vos te ibas a ir antes. No estuve preparada y todavía no lo sigo siendo. El dolor está, tus recuerdos, tus palabras, tus abrazos”.

“Hoy se cumplen 2 años, pero para mí parece que fuera hoy. Si, hoy sentí ese ahogamiento en mi pecho, mi corazón latía fuerte como ese día que recibí la llamada de tu partida. Dos años si, pero en mi vida es hoy. Marcaste tanto mi vida que no me quiero soltar de Dios porque mi anhelo es verte otra vez”.

“Me mantuve en silencio con mi mirada baja y recordé todo lo que viví con vos. Nadie se dio cuenta. Te necesité más que nunca”.

“Te amo y siempre te recordaré en mi corazón. Te amo mucho y prosigo mi meta de volverte a ver porque te amo. Besos al cielo mi corazón”.