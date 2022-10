La atención presencial plena en la oficina de Camuzzi Gas del Sur en Cutral Co es uno de los reclamos de usuarios. Desde Protección al Consumidor se informó que representantes del organismo y autoridades de la empresa que suministra el gas en la ciudad se reunieron, y que la firma manifestó que atenderá a los usuarios en la sucursal.

Además, solicitó que aquellos clientes que tienen acceso a internet, sigan haciendo uso de los turnos virtuales para concurrir a la oficina.

La atención de la empresa generó malestar y una ola de reclamos no solo en Cutral Co, si no también en varias localidades del interior de Neuquén, como así también en otros puntos de la Patagonia. La firma continuaba con sus sucursales cerradas tras la pandemia, aún cuando las restricciones ya se habían levantado y la actividad en todos los rubros comenzó a retornar a la normalidad.

En los primeros días de octubre, se conoció que el Enargas -el organismo nacional que regula el servicio de gas en el país- habría intimado a la compañía a regularizar la situación.

Desde la página oficial de Protección al Consumidor, se informó que el jueves los representantes del organismo y de la empresa confluyeron en una reunión en Cutral Co, donde se abordó el tema de la falta de atención a los usuarios.

“Luego de una extensa charla pudimos llegar a un consenso que beneficiará a los usuarios, por parte de Camuzzi solicitaron que aquellos usuarios que puedan tener acceso a solicitar un turno virtual, hagan uso de este sistema, pero en caso no contar con los medios o conocimientos para realizar esta acción, serán atendidos en la sucursal para brindar la información que éste requiera”, se consignó en la publicación de la página oficial.

Se agregó que “la empresa se comprometió a brindar información a través de distintos medios de comunicación para que los usuarios accedan de manera rápida a realizar sus reclamos”.

Del cónclave participaron representantes de Protección al Consumidor, encabezados por la directora del organismo, Miryam Zurita. Por parte de Camuzzi Gas del Sur lo hizo el gerente regional Marcelo Guiñazú, acompañado de otros referentes de la empresa.