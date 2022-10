Hoy se hizo el acto central para conmemorar los 51 años de vida que el cuartel cutralquense cumplió el 22 de octubre. Hubo distinciones para el personal que lleva 25 años, ascensos y por destacada labor. A la ceremonia concurrió el intendente José Rioseco quien junto al jefe del cuerpo activo, Darío Campos la encabezaron.

Campos agradeció a todas las personas que concurrieron al acto y a quienes los acompañan durante todos los días, para respaldar la labor que llevan adelante. “Esta institución supo estar abandonada y atendida solamente por la fuerza de los voluntarios. Los oficiales que están hoy, Rubén Kasrtan que son los más antiguos, pasaron todas esas tormentas”, dijo. Agregó que hay registros de los primeros años porque quienes estuvieron en ese momento, no mantuvieron a resguardo la documentación para que quede la en la memoria del cuartel.

René Toro recibió un reconocimiento por sus 25 años con la institución

“Tenemos que conocer las malas experiencias para que los futuros dirigentes no cometan esos errores y la institución siga creciendo”, señaló. Agradeció a la comisión directiva, a los nuevos bomberos que se suman, a los suboficiales por la grandeza. Es una ciudad que crece y se extiende y tratamos de darles la mejor respuesta, a todos muchas gracias”; mencionó. Especialmente destacó al acompañamiento que tuvieron en la última intervención de envergadura que fue la explosión e incendio de NAO.

Por su parte, Ramón Rioseco en su caracter de presidente de la comisión directiva recordó que hace 25 años atrás junto con René Toro, debieron ir en auxilio de la institución, “Fue en un momento muy crítico de nuestra sociedad y economía desde la implosión de la privatización del ’90. El cuartel no tenían gas, combustible, vehículos.Un grupo de bomberos que no se resignó a cerrar y a que este cuerpo no funcionara lo tomaron, hicieron un piquete”, recordó.

Desde el municipio intervinieron la comisión para reactivarlo porque estaba abandonado como lo estaba la ciudad. “Vinimos os transitoriamente por unos meses a poner en orden desde el punto de vista administrativo, después no nos dejaron ir y acá estamos. Tratando de reactivarlo y generarle objetivos y sueños, dotarlos dei nfraestructura y equipamiento del más moderno”, subrayó.

Finalmente, reflexionó sobre el incendio de NAO y destacó como mensaje que ese hecho dejó un “gran dolor como sociedad y como mensaje claro, tenemos que reflexionar de la imorptancia de tener bomberos voluntarios, cuidar esta institución y como una prioridad porque hace a la seguridad y la cuidado de nuestras familias y empresas y de toda la comunidad. La labor es extraordinariamente altruista, estaban todos los bomberos a disposición trabajando con el riesgo de explosión y con la capacidad de saber que a las 10 de la mañana estaba apagado”. sabíamos de la gravedad y la tristeza de la situación.

En el acto hubo ascenso a bomberas de las aspirantes Romina Tapia y Florencia Fuentes. Se les entregó un diploma por la labor en una maniobra de RCP que le hizo a una niña a Gabriela Lagos.