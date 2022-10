Con la previa de la noche de ayer junto al grupo Q’Lokura, hoy continúan los festejos con la cantante de cumbia santafesina Rocío Quiroz.

El Parque de la Ciudad vuelve a abrir sus portones para celebrar los 89 años de Cutral Co, el recital está pautado para las 21.30 pero las actividades comenzarán a las 20.

Al igual que en la jornada de ayer, habrá un camino de artesanos y un espacio para los carritos de comida. Personal policial realizará un control exhaustivo al ingreso del predio.

Mañana el cierre de los espectáculos estará a cargo de la artista de música urbana Nicki Nicole quien llega por primera vez a Cutral Co. Un show esperado no tan solo por los ciudadanos de Cutral Co sino también de los alrededores.