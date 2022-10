Desde el PJ y el partido vecinal Compromiso impulsan que se aplica la Ley del “voto joven” no obligatorio en la ciudad, ya que no contradice en ningún aspecto de la carta orgánica municipal, sino que la complementa, la amplía y en particular, al igual que en el resto de las elecciones.

Desde el partido recordaron que los jóvenes de 16 y 17 años de Plaza Huincul pueden elegir presidente y gobernador, pero no intendente.

Según la ley sancionada hace 10 años, las y los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en forma optativa.

“Es incomprensible que dicha ampliación de derechos democráticos, no sea aplicada aún en nuestra ciudad para la elección local y si en las elecciones provinciales o nacionales … nuestros jóvenes de 16 y 17 años pueden votar a presidente (hace ya 10 años) y a gobernador (hace ya 6 años) pero no a su intendente, realmente no hay impedimento alguno para la aplicación del VOTO JOVEN, ya que no contradice en ningún aspecto nuestra carta orgánica municipal, sino que la complementa, la amplía”. expresaron en un documento desde el PJ.

Además destacaron la importancia de la implementación de la norma y manifestaron “creemos que nuestros jóvenes tienen que opinar sobre lo que los gobernantes locales realizan, para garantizarles su desarrollo y afianzar su compromiso con la ciudad. Se debe prevalecer la coherencia y permitir que todo joven de 16 o 17 años cumplido pueda votar si tiene la voluntad de hacerlo en post de un futuro, donde ellos también sean parte del desarrollo de la ciudad”.