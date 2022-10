La noche del viernes para cerrar la jornada donde la Diversidad fue protagonista, se presentó el artista Raúl Gala en el centro cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno, en Plaza Huincul.

Se trata del transformista internacional y doble oficial de la vedette Moria Casán, quien brindó un show en el que hubo música, interacción constante y participación con el público.

La actividad, diagramada por la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul, tuvo lugar este viernes

La actividad fue impulsada por la Dirección de Diversidad del municipio huinculense y cerró las propuestas de la tarde, donde en el mismo edificio más temprano se proyectó la película “Yo nena, yo princesa” que permitió además el momento de compartir e intercambiar opiniones.

“Cada uno de ustedes vale por mil y he llenado mi alma de una manera impresionante, se siente esa energía que me han irradiado. Amo lo que hago y cuando la gente me devuelve esto me llena el alma”, dijo Gala al agradecer la convocatoria que le hizo la directora de Diversidad, Mariana Elizondo.

Al cierre dijo que “este personaje maravilloso de Moria me da la posibilidad de conocer a gente de cualquier provincia y de países limítrofes. Es un placer porque conocí gente con una energía maravillosa”. Destacó la posibilidad de actuar en un recinto como el centro cultural.