En una ceremonia que se concretó en el Centro Cultural del Parque de la Ciudad, se entregó el reconocimiento para aquellos comerciantes que cumplen más de 35 años de actividad ininterrumpida en la ciudad. Fueron más de 45 los que, en esta oportunidad recibieron sus distinciones.

En una momento muy emotivo para quienes acompañaron el crecimiento de la ciudad, hubo un encuentro de distintas generaciones.

Para comenzar, el intendente José Héctor Rioseco, aseguró:”Es un gran encuentro. Lo hacemos por primera vez en nuestra gestión de gobierno. El comercio ha sido de los que más sufrió las consecuencias de la pandemia. Algunos pueden continuar y otros lamentablemente han quedado en el camino. Pero son parte de nuestra ciudad. Muchos de ustedes ingresaron por primera vez a este Centro Cultural.

“Esto es lo que hicimos con tanto esfuerzo para que puedan venir distintos eventos sociales, culturales, deportivos y para que nuestros jóvenes tengan un lugar digno donde realizar sus actividades. Pero esto se lo podemos brindar gracias al trabajo en conjunto con ustedes. Quiero agradecerles por haber sido los forjadores del destino de nuestra ciudad. Por eso este reconocimiento y agradecimiento”, concluyó.

Carlos Arens, desde la cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Cutral Co y Plaza Huincul, se refirió en representación de los comerciantes:”Hemos hecho crecer a Cutral Co. Para todos nosotros que estamos siendo reconocidos por esta gestión municipal es un placer”.

“Este sector estuvo en las buenas y en las malas mediante mucho sacrificio. Podemos hacer muchas cosas trabajando en conjunto para que Cutral Co siga creciendo y dándoles soluciones a sus habitantes. Muchas gracias y mi aplauso a esta gestión municipal”, se sinceró.

Por su parte, Francisco Fuentealba de Pancho Timbas, dijo: “es un gran homenaje a los comerciantes que han estado bregando por cosas particulares que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad de Cutral Co. Muy buena la gestión de este gobierno, gracias por tanta dedicación, por querer a nuestra ciudad y por lo linda que está”.

Edith Nolasco, de Modas Danny, también tomó la palabra: “Soy la más vieja”, aseveró entre risas. “Tengo 64 años detrás del mostrador y 10 más con mi papá.Si fuese por mis hijos ya me hubiese jubilado. Ellos me prepararon un departamento para que me fuera a vivir a Neuquén. Pero yo me quedé. Nací y moriré en Cutral Co”, finalizó ante los aplausos de los presentes.

En esta ocasión fueron 45 los distinguidos.