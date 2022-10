Una vecina evitó ser estafada por un supuesto empleado de la Tarjeta Naranja, al concurrir personalmente hasta la sucursal en Cutral Co y corroborar que no se trataba de un agente de esa empresa.

El hecho ocurrió el viernes anterior cuando la vecina recibió un llamado telefónico y le hablaba un hombre que se hizo pasar como empleado de la tarjeta Naranja. Le ofrecía una oferta de Plan Robo y le detalló los beneficios del plan. Le indicó que antes tenía que hacer una entrega de una cuota inicial de 180 mil pesos.

“La persona se ve interesada en los productos, nunca sospechó y le pasó la foto de la Tarjeta de Crédito y el DNI, es usuaria y posteriormente el domingo, la persona la volvió a llamar y le dijo que ya estaba listo el crédito”, explicó el comisario Marcos Mazzone. Sin embargo, la vecina le indicó que ella no había aprobado y que lo iba a confirmar después. Entonces el estafador la amenazó con que iba a entrar al Veraz, y que le iban a hacer un depósito judicial como modo de presión para que aceptara la oferta.

“La mujer cortó y se dirigió directamente a la tarjeta Naranja. Dio el nombre del asesor de ventas y le refirieron que no pertenecía a la empresa. Le recomendarona hacer la denuncia. Antes se verificó que no hayan hecho uso de sus datos, que por suerte, no ocurrió”, contó Mazzone.

Fue un hecho que se evitó y el comisario insistió en la importancia de concurrir personalmente.