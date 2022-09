El duo integrado por Maxi Espindola y Agus Bernasconi brindó un show increíble en la noche de este martes, previo a la llegada de la primavera y el día del estudiante.

Con un gran marco de público, que se acercó al Parque de la Ciudad de Cutral Co para disfrutar de los espectáculos gratuitos, el conjunto repasó sus grandes éxitos e hizo bailar a todos los presentes.

El dúo salió al escena, junto a sus bailarinas y una puesta excelente, a las 21 como estaba previsto. Sin parar de cantar y saltar junto a la gente, se vivió una gran fiesta. Además cantaron baladas y otros temas que se destacan en el género Pop Latino y Teen Pop.

Al bajar del escenario, contaron: “Hace bastante tiempo que no pisábamos un escenario. La idea fue repasar los éxitos. El calor que nos dio la gente pese al frío fue increíble. Estaban los chicos, los padres, y eso es lo que tienen nuestros show, que puede venir gente de todas las edades”.

Por otra parte, aseguraron que “ojalá podamos volver pronto por todo el amor que nos dio la gente de Cutral Co”.

Como telonero estuvo el rapero “Conti YT”, que tocó por primera vez en Cutral Co, y dijo “la verdad que me encantó la gente. Me brindaron mucho amor”.

Además comentó: “Es la primera vez que presento este show en vivo, ya que antes repasaba temas que habían salido de los dos discos anteriores (“Tres Noches” y “Young Time”). Y la mitad del repertorio de hoy fue del álbum que se viene”.