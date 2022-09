La organización de derechos humanos, Zainuco, denunció que Víctor Herrera hizo un pedido ante las autoridades de la unidad para ser trasladado hacia Cutral Co un día antes de morir.

Consideraba que su vida corría peligro, al igual que Maximiliano Mérgola, el joven de Neuquén que estaba en la misma celda y que se encuentra en estado reservado tras el incendio ocurrido.

Raúl Mansilla confió a este medio que Herrera había pedido que lo trasladen o que lo saquen del Pabellón 6 al Pabellón 10. “Había una orden judicial para estos internos como para otro Beto Narambuena, pero no se cumplen aunque se presentaron habeas corpus, no quisieron cumplirlas, no creo que vayamos a saber qué pasó”, consideró.

Además informó que el sistema de cisternas para apagar el fuego no funciona. “Tiene la instalación hecha y tendría que funcionar todo el año, deben tener esa seguridad porque hay que estar preparados para cuando pasan estas cosas”, dijo Mansilla.

La gravedad de las heridas del joven de Neuquén lo mantienen en un estado reservado, se esperará su evolución para las próximas horas.