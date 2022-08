Ocurrió ayer alrededor de las 20 en el supermercado la Anónima ubicado en calles las Heras y Chos Malal de Plaza Huincul, frente a la ruta 22.

La víctima del robo estaba comprando; cuando salió se dirigió hacia el estacionamiento donde estaba la motocicleta y se dio cuenta de que ya no estaba. Un testigo comentó que vio a una persona con pulover gris y capucha amarilla, llevándose la moto caminando por que no la pudo hacer arrancar. Aparentemente se dirigió hacia el barrio Parque Este de Cutral Co.

El damnificado realizó la denuncia en comisaria Sexta, y ahora piden ayuda para compartir la imagen y poder recuperar el birrodado.

Se trata de una moto marca Brava, modelo Altino 150 centímetros cúbicos, patente 078KOB. Cualquier información pueden comunicarse al 2995721352