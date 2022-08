Se trata de Hernan Benegas, Uma Fuentes, Jazmín Mieres, Agustín Basile de la categoría danzas y Martina Navarrete de dibujo.

El pasado viernes viajaron a Zapala para sumarse a los más de 70 chicos y chicas entre 12 y 18 años, que llegaron desde Aluminé, Caviahue, Las Coloradas, Las Lajas, Loncopué, Mariano Moreno, Plaza Huincul y Zapala para participar de los Juegos Neuquinos Culturales.

La bienvenida fue en el Colegio Don Bosco, donde los participantes se dividieron en grupos para conocerse y preparar una presentación. Hubo música, canto, danza y teatro en lo que fue una «entrada en calor» para la instancia clasificatoria del día siguiente.

El sábado, fue el turno de la danza libre, danza en pareja, cuento y poesía, pintura, dibujo, fotografía, teatro, historieta, freestyle, canto solista y conjunto musical.

Luego de las jornadas se conocieron los finalistas de cada zona. Entre ellos los representantes de Cutral Co.

Hernan Benegas sub 15 (Danza) – Finalista

Uma Fuentes sub 15 (Danza) – Finalista

Jazmín Mieres categoría sub 18 (Danza) – Finalista

Agustín Basile sub 18 (Danza) – Finalista

Martina Navarrete sub 15 (Dibujo) – Finalista

Cabe recordar que los Juegos Neuquinos Culturales se desarrollan en forma ininterrumpida desde el año 2010, y en este 2022 volvieron a la presencialidad luego de dos años de modalidad virtual, con una numerosa participación.