Un grupo de trabajadores que estaba a cargo de la obra del canal pluvioaluvional protesta contra la empresa constructora porque no no los tienen en blanco, no cuentan con la ropa de trabajo y les adeudan parte de la quincena. Sostienen que permanecerán con el bloqueo de la ruta 22, casi al límite con Plaza Huincul hasta obtener una respuesta. El tránsito es desviado por la avenida y por el barrio Parque Este.

Son 40 obreros que cumplen que fueron contratados por la firma WSK y que ejecuta el canal pluvioaluvional. “Hay personas que tienen antigüedad de ses o siete meses y estamos pidiendo los elementos de seguridad, el pago a término”, explicó uno de los trabajadores.

Recordaron que la última vez que recibieron la quincena fue la de julio. En algunos casos, fue parcial y les adeudan todavía el resto. “Son varias las cosas que supuestamente siendo una empresa tiene que respaldarnos, pero estamos en la nada y no tenemos ninguna solución”, aportó otro de los obreros.

También esperarán a que se les confirme el ingreso en blanco porque en la anterior ocasión se les había solicitado los datos pero no llegó el alta para todos. “Nos iban a hacer firmar el acta, nos iban a dar el alta hoy trajeron otro listado de otra gente que trabajó en otro lado y del lugar hay pocos. Nos querían echar los que estamos en negro”, refirió otro de los empleados.

Detallaron que tampoco se les paga horas extras ni se les otorga la indumentaria de trabajo ni los cascos de seguridad. Finalmente, expresaron que no pretenden “atacar a ningún sector y no queremos tener conflictos con nadie, pero hasta que tengamos una respuesta coherente nos vamos a quedar acá”,

Mientras tanto, la Policía provincial desvía el tránsito a la altura del límite con Plaza Huincul, en la rotonda y se debe circular por el barrio Parque Este.

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>

<ins class=”adsbygoogle” style=”display: block; text-align: center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-3073772191953149″ data-ad-slot=”7654856345″></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>