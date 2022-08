Como cierre de los festejos por el mes de las infancias, Topa llega este sábado 27 de agosto a Cutral Co con un show pensado tanto para niños, niñas y toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Desde las 13 se abrirán los portones del Parque de la Ciudad donde las infancias de la comarca podrán disfrutar de varias actividades recreativas programadas por la Subsecretaría de Cultura, Subsecretarías de Deporte y Juventud, la Dirección de Acción y Promoción Juvenil, y la Dirección de Asociaciones Vecinales.

Es una gran fiesta lo que podemos llevar a los más grandes y también a los más chicos. Se van a divertir mucho. Poder llevar alegría después de un tiempo tan difícil como el que vivimos ya es un montón. Me sorprende el amor tan puro que me transmiten los más chicos y adolescentes”, expresó Topa, palpitando su arribo a Cutral Co.

Y agregó “Será un show para abuelos, tíos, y los más chiquititos. Vamos a cantar canciones de toda mi carrera. Así que no van a parar de cantar y de bailar desde la primera hasta la última canción”.

El artista se subirá al escenario alrededor de las 16 como cierre de la jornada.