El concejal de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, Ramón Lecaro, presentó en la sesión ordinaria de ayer, un nuevo pedido de informe al Ejecutivo Municipal para que dé a conocer la situación actual de Tecnogas Patagónica S.A, teniendo en cuenta que se envió al Concejo Deliberante para su aprobación, la conformación de un nuevo Directorio y Autoridades de la empresa.

Asimismo, Lecaro reclamó que, desde el inicio de esta gestión, septiembre de 2019, aun no se recibió información detallada de la empresa de gas por parte del Ejecutivo Municipal.

En la comunicación presentada, se solicita que se informe sobre las gestiones realizadas ante el ENARGAS, para la recuperación de la matrícula de subdistribución en la ciudad de Plaza Huincul, el estado general de la empresa, la situación financiera de la empresa, los estados contables a la fecha, las deudas con proveedores de gas, otros proveedores y ante otros organismos (AFIP, ANSES, Obras sociales, entre otros, el estado patrimonial y las gestiones realizadas ante el Ejecutivo Provincial.

“Considero sumamente importante que para poder evaluar y decidir mi posición para votar o no al nuevo directorio y autoridades de Tecnogas, es necesario contar con la información solicitada, que hoy reitero el pedido, pero en noviembre del año pasado, este Concejo aprobó una comunicación con esta misma petición y aún no hemos recibido nada. No me parece correcto como actúa el gobierno municipal, no respondan los pedidos de informe de Tecnogas, pero si nos manda un listado de nombres para que votemos a directores y síndicos de la empresa de gas”, manifestó Lecaro.

En la misma sesión, tomó estado parlamentario otro proyecto de comunicación impulsado por el legislador, en el que solicita al Ejecutivo que envíe al Concejo Deliberante la Reestructuración de partidas que conforman el primer semestre del Presupuesto 2022 y a la Sindicatura Municipal el dictamen referido al Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos del primer semestre 2022.