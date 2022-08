Desde esta mañana, integrantes del Polo Obrero se apostó frente al edificio municipal huinculense, sobre la ruta 22 e instalaron la mesa con los alimentos para realizar la elaboración de las viandas que habitualmente se preparan en el barrio Centenario. El paso por la ruta 22 se desvió por las calles laterales.

Una de las cocineras, explicó resolvieron permanecer allí porque “estamos solicitando la asistencia para los merenderos y comedores. En realidad la organización nos abastece con lo que cocinamos, con mi familia tuvimos que meternos en la organización porque la verdad es que nos cansamos de golpear puertas, pedir trabajo y nos dijeron que nos daban y nos tuvieron a las vueltas”.

“Hay muchos niños que no tienen para comer. Los precios como están hoy los sueldos no alcanzan y piensan que todos son petroleros y no es así”, explicó. En el comedor de la barriada se dan alrededor de 45 viandas a diario.

“Esta es la tercera vez que venimos. Nos atendieron, nos dicen que si, que no. Vamos a permanecer hasta terminar de preparar. Hay muchos niños y causa mucho dolor pensar que hay niños que no tienen para comer”, concluyó.

Mientras duró la permanencia en el sector, el tránsito vehicular fue desviado por la policía provincial.