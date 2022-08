Cada 23 de agosto se celebra en Argentina el día del obrero del caucho, fecha en la que se reglamentó el convenio colectivo de trabajo. En la ciudad, uno de los tantos trabajadores es Yoni Rojas, quien tiene su taller desde hace 30 años en Tierra del Fuego y Eguinoa.

“Han venido algunos clientes y me hicieron saber porque yo no estaba ni enterado”, dice amable Rojas. Contó que hace 30 años abrió este taller de reparación por la necesidad económica. “No tenía trabajo y como esto estaba abandonado me cedieron el lugar y así abrí el taller y mantener a mi familia”, cuenta.

“Tengo clientes fijos desde hace mucho tiempo y esto es bueno porque es bueno porque se puede llevar el puchero a la casa”, cuenta.

Yoni, explica que es un emprendimiento familiar el que tiene junto a su hijo Damián (el boxeador Chivita) que está a la mañana y Osvaldo a la tarde. “Entre todos nos repartimos lo que se hace acá”, dice. Al momento de explicar cómo empezó, recuerda que fue cuando era chico y se cruzaba a ayudar a Pacheco. “Ahí aprendí, empecé parchando las ruedas de las bicicletas y siempre atento para aprender”, señala.

Agradeció a todos los clientes que durante tantos años siempre acuden a su taller para reparar las cubiertas porque “eso nos ayuda a llevar el puchero a la casa”.