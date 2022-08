Este martes, las y los concejales de Plaza Huincul aprobaron la obra de ejecución de la red de gas natural para dos manzanas -con 40 lotes en total- en el barrio Altos del Sur. El presupuesto que se destinará será de poco más de siete millones de pesos.

En la sesión se dio tratamiento y aprobación unánime del proyecto que envió el Ejecutivo para que se declare de utilidad públñca la obra de gas en el barrio Altos del Sur. Se trata de los lotes 1 a 20 de la manzana 328 y los lotes 1 a 20 de la manzana 329, en la zona de Altos del Sur.

En los considerandos se explicó que este trabajo mejorará la calidad de vida y beneficiará a las dos manzanas mencionadas para brindar una solución inmediata a esta problemática y el reclamo de los vecinos de ese barrio. Al mismo tiempo, se dispuso la habilitación del registro de oposición y que se deberá prescindir de lo dispuesto en caso de que exista una conformidad de los propietarios o tenedores de los terrenos en un porcentaje del 70%.

Se dispuso que el costo de la obra será prorrateado por la totalidad de los vecinos y el pago podrá hacerse en un plan de hasta 40 cuota mensuales y consecutivas, siempre que el importe no sea inferior a los 1.000 pesos. El valor de las cuotas se actualizará.

El concejal Sergio Martínez (MPN) fundamentó su voto positivo y dijo que “es un trabajo que venimos realizando en forma continua en cuanto a gas. Tenemos previsto para la próxima semana otros temas respecto a gas. En este caso el monto es casi 7. 400. 000 pesos y es importante y lo que estamos haciendo también lo es”. Aclaró que no se terminó todo el barrio, pero que se trabaja para avanzar en la ejecución de los servicios.

A su vez, el edil Ramón Lecaro (UC-FN) aclaró que si bien iba a votar de manera afirmativa, aprovechó para mencionar que estas obras vienen pidiéndolas “hace muchísimos años”. “Hay algunos que hace más de siete u ocho años que esperan, y hay un número importante que no tiene el servicio tan necesario. Acá no hay mérito de nadie en particular es una necesidad y más aun porque este municipio recibe mensualmente sumas millonarias para hacer frente este tipo de obras”, subrayó.

En la misma línea dijo que el mes pasado, por ejemplo, ingresaron a las arcas municipales desde el ente ENIM destinados a la obra pública “más de 217 millones de pesos, con ese dinero tendríamos que haber cubierto todas las necesidades de vecinos de Plaza Huincul. Los aportes son más que suficientes para hacerlo”.