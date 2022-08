El desarrollo de la expo Argentina Oil & Gas dejó mucha tela para cortar. Entre el brillo de Vaca Muerta y la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, hubo muchas otras noticias importantes.

Para Cutral Co y Plaza Huincul toma relevancia el desarrollo de Oil Stone, la operadora de yacimientos maduros que tiene concesionadas 15 áreas, todas alrededor de las dos localidades.

Las decisiones que se tomen en la negociación entre la empresa y el gobierno provincial tendrán consecuencias variadas para la comarca petrolera, como su desarrollo urbano, el medioambiente, la generación y el sostenimiento de empleo genuino para vecinos, vecinas y pymes de Cutral Co y Plaza Huincul.

Distribución de las áreas de Oil Stone cerca de las dos ciudades

Una charla con Mauricio Russo permitió conocer las perspectivas que tiene la petrolera para los próximos años. Russo es socio fundador, vicepresidente y director comercial de Oil Stone.

“En este momento estamos trabajando en el análisis de los próximos años”, dice en una charla con este medio. Después de adquirir a G&P (la estatal neuquina) y a GeoPark las áreas que tenían en la zona, se preparan para el duro proceso de renegociar la concesión que vencen entre 2025 y 2027.

Russo explica “estamos realizando una reevaluación de todo porque entramos en una etapa de renegociación de las concesiones, preparamos un plan de desarrollo y trabajamos en el análisis”. Y adelante que “habrá nueva perforación, reparación de pozos y mucha actividad asociada a la producción como construcción de plantas de tratamiento, oleuductos, sistemas de compresión y otras instalaciones de superficie”.

Todo ello es trabajo y genera expectativa. Pero hay un punto que podría ser conflictivo y es la regalía que pagan los yacimientos convencionales.

“En el sector convencional hay mucho por hacer, pero hay que ayudarlo un poco, necesitamos ciertas condiciones que sean acordes a la realidad de estos yacimientos, no es lo mismo que un yacimiento no convencional que produce 40 m3 el 12% de regalías y un yacimiento maduro que 1.5 m3 y que consume la misma energía eléctrica para producirlo paga una regalía del 15%. Hay que ajustar eso”, adelanta Russo respecto del planteo que harán a la provincia. No será fácil porque hay legislación vigente y los plazos de las concesiones vencen pronto.

La empresa tiene serias intenciones de quedarse. Por ello instalaron su base principal en Challaco donde funcionan las oficinas de geociencia, ingeniería, compras, administración y medio ambiente. “Queremos instalar dos bases más pero todo dependerá de la concesión”, dijo Russo.

Petróleo no convencional también hay

El empresario aseguró que han encontrado potencial para perforaciones no convencionales pero no van a incursionar con fondos propios.

“Hemos visualizado algunos play, pero no son para nosotros, lo peor que podemos hacer es incursionar en algo que no nos da la espalda. Un piloto de no convencional son varios millones de dólares que Oil Stone con eso puede hacer mucho laburo en el convencional, Quizas si esos play están visualidados, si tienen alguna posibilidad tal vez sumemos un socio estratégico para encarar eso”, destacó el empresario.

La empresa tiene incorporado el sistema de telemedición de pozos, tiene planes de perforación y aplican recuperación secundaria en los pozos maduras “y tenemos algunos pilotos de recuperación terciaria”, admite Russo. Pero no incursionarán en el no convencional.

Medio ambiente y convivencia con las ciudades

Prácticamente las áreas de Oil Stone rodean a Cutral Co y Plaza Huincul y por ello la convivencia con lo urbano puede ser un punto de conflicto.

“La convivencia debe ser posible, una industria como la nuestra no puede poner en riesgo nada de la sociedad que se desarrolla alrededor de estas concesiones”, dice Russo.

¿Van a perforar cerca de las localidades? El director de Oil Stone asegura “la superfice que operamos en muy amplia, más de 3000 kilómeros cuadrados, la zona más cerquita que tenemos es el área Cutral Co Sur donde no están previstas perforaciones y en Loma Negra tampoco“.

Russo además afirmó que se conformó “un equipo de seguridad y ambiental muy profesional, son yacimientos muy maduros con un mantenimiento que hace tiempo no se hace, estamos constantemente monitoreando la linea de producción (con drones), hay incidentes menores, ninguno mayor”.

Y asegura que la convivencia con las empresas locales es muy buena. “Contratamos a proveedores locales desde talleres, tornerías, mecánica hasta los servicios asociados como catering”, detalló Russo.