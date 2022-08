Desde el Consejo Provincial de Educación se habría emitido una resolución que inicia el proceso de sumario administrativo del equipo directivo. “Estamos sorprendidos”, dijo Dario Zar, vicedirector de la institución porque no fueron notificados de ese sumario.

“Un profesor nos informó el viernes a última hora pero no tenemos nada oficial, no nos llegó la norma a la escuela ni por correo electrónico aunque estuvimos siempre disponibles”, dijo Zar a este medio.

Susana Gutiérrez, directora de la institución, confirmó que “hasta el viernes no recibí ninguna notificación oficial por la vía administrativa que corresponde, veremos el martes”.

Según información extraoficial, el CPE investigará si hubo “transgresión a la normativa vigente” durante todo el proceso que incluyó la suspensión de clases y el traslado de los alumnos y alumnas hacia otros espacios por las dificultades en el edificio escolar.

Zar explicó que no saben si el sumario es para todo el equipo directivo o para “cada caso en particular” y explicó que no lleva más de un año en el cargo. “Esperaremos al martes para saber qué ocurrió, me parece que antes debimos enterarnos nosotros y no la prensa. No se si hay algo político detrás de esto”, detalló Zar.

En el documento que se hizo público, el CPE investigaría si hay desgobierno en la institución. Las familias autoconvocadas habrían realizado una presentación formal por falta de comunicación con los directivos.

Durante todo el ciclo lectivo 2022, los padres y madres se quejaron porque no había clases y reclamaron porque desde la dirección no se aceptaban espacios alternativos ante la falta de edificio propio. Finalmente se comenzó a dictar clases pero en condiciones menos adecuadas.

Zar detalló que siempre hubo diálogo con los docentes, que las designaciones siguieron los procedimientos administrativos y que se atendió a la comunidad educativa.

“Fuimos de un lado para el otro, del barrio Central al CPEM 58 en nuestro autos particulares, nunca nos reconocieron la nafta. Yo no me podía partir en dos, estaba alternadamente en cada lugar, estoy sorprendido”, dijo Zar.

Y detalló que volvieron al edificio pero hay cosas que todavía no están finalizadas. “Como vicedirector siempre prioricé la continuidad pedagógica”sostuvo Zar.