Esta mañana, en la sesión ordinaria, el cuerpo de concejales aprobó una comunicación dirigida al presidente Alberto Fernández para que se pueda rever la traza del denominado Tren Trasandino, en el tramo comprendido como Norpatagónico para que se incluya a Plaza Huincul.

La propuesta actual busca conectar a Añelo desde Cipolletti y Cinco Saltos por lo que los concejales del MPN que presentaron la comunicación piden que en el corredor Norpatagónico se incorpore Plaza Huincul. “Se nota la exclusión del recorrido del tren transandino. El proyecto sería de gran impacto para la zona”, se subraya en los considerandos de la comunicación.

Detallan además que si se promueve el desarrollo y se asegura la movilidad de las personas, el transporte ferroviario tiene una capacidad de carga diferenciada al resto. “Sería una base de integración y una parte de infraestructura de servicios y transportes”, se acotó.

Como la ciudad queda excluida “es necesario que este cuerpo exprese su descontento y solicite que se revea el recorrido a fin de ser tenido en cuenta nuestra localidad”.

Así es que en la comunicación se solicita al presidente Fernández que “revea la traza del tren Trasandino el trayecto del Corredor Norpatagónico” y se busque mejorar la infraestructura ferroviaria ya existente comprende entre Bahía Blanca y Zapala y la incorporación del proyecto de construcción del tramo ferroviario nuevo de Añelo y Plaza Huincul.

Antes de votar para su aprobación, el concejal Ramón Lecaro (UC- FN) dijo que desde el primer momento se viene trabajando y acompañando las acciones que tomaron adelante los distintos municipios, “en este caso nos vemos perjudicados por la decisión que han tomado”.

Pero pidió que se lleve a la práctica con hechos concretos “que demuestren el interés real” porque se observa que en las trazas de las vías ferroviarias que pasan por una calle de la localidad “se han tapado, se ha puesto asfalto dando una señal que no nos interesa. El tren no va a volver si no estamos convencidos que va a ser así es en vano hacer declaraciones si no estamos comprometidos con la causa”.

Finalmente, la presidenta del cuerpo, Marga Yunes, lo puso a consideración y resultó aprobado por el voto afirmativo de todos los ediles.