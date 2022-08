Lo encontraron ayer por la noche en plena lluvia. Desde la redes comenzaron a difundir las imágenes del animalito abajo de la pasarela que une el parque Perito Moreno con el barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul.

La mascota estaba toda lastimada, con una capita y sin poder moverse. Unos vecinos se acercaron a socorrerlo y lo llevaron para que pasara la noche bajo techo.

Ahora la familia que lo tiene resguardado pide ayuda ya que no cuenta con dinero para poder hacerlo atender. ” Me encuentro sin trabajo no puedo llevarlo, llame a Zoonosis de Plaza Huincul y me dijeron que realizan solo castraciones” comentaron.

El perrito tiene una herida grave en su cuello y necesita ser atendido por un veterinario. Para poder colaborar dejaron el siguiente contacto 2995721711 (Marcos).