Esta mañana se dio inicio al juicio por el homicidio de la joven Daira Acuña, que ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 2021. El tribunal colegiado está integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz, Raúl Aufranc y Mario Tomassi.

Los acusados por este hecho Jairo y Ángel Muñoz y William Posso. Además de la víctima fatal, de 20 años, su niño sufrió lesiones en una de sus manitos provocada por un disparo.

La fiscalía a través de Marisa Czajkca fue la encargada de hacer el alegato de apertura. La fiscal acusó a los tres hombres como autores del homicidio de Danila, en calidad de autores.

Luego hicieron lo propio el defensor particular de Ángel Muñoz quien pidió su absolución; el defensor público, Diego Simonelli lo hizo por Jairo Muñoz, quien señaló que se comprobará que no estaba en el lugar, mientras que la defensa particular Melina Pozzer lo hizo por William Posso.

Concluidos los alegatos de apertura, empezará la ronda de testimonios.