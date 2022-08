Una de las numerosas gestiones que realiza el intendente Gustavo Suárez para impulsar el proceso industrial en Plaza Huincul implica la construcción de un parque eólico tras el fracaso de Los Meandros.

Los Meandros está ubicado en Challacó, a 35 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul y fue adjudicado en la Ronda 1 del programa RenovAr y desde entonces sufrió varias postergaciones y modificaciones.

Inicialmente iba a ser un parque de 75 MW pero la firma China Envision Energy, a cargo del proyecto, relocalizó un parque de 50 MW que iba instalarse en Cerro Alto, provincia de Río Negro, al predio de Los Meandros, por un conflicto con una comunidad originaria de la provincia vecina.

Los problemas de financiamiento habrían provocado el fracaso del proyecto. Envision pagó lo que indicaba el contrato como multa y dio por terminada la construcción.

El intendente Gustavo Suárez mantuvo reuniones con el presidente de Agencia de Inversiones provincial, José Brillo para tratar de recuperar esos 50 MW que había otorgado el programa RenovAr pero las posibilidades aún son incipientes.

“Plaza Huincul tiene mediciones de viento que se realizaron durante varios años, eso es un punto a favor pero está en análisis”, dijo Brillo.

Desde la Municipalidad no se difundió la reunión “porque todavía no hay nada cerrado y no queremos informar sobre lo que no está seguro”, dijeron allegados a Suárez.