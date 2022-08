Esta madrugada se registró un incendio en un departamento del barrio General Belgrano -ex 450 Viviendas- de Cutral Co y las pérdidas fueron totales. Los bomberos voluntarios lograron rescatar al menos a dos mascotas con vida, el tercero no. Las personas no resultaron heridas.

El alerta al cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co sonó esta madrugada y fueron dos las dotaciones que debieron acudir al barrio Belgrano, más otra unidad de logística. Las llamas fueron controladas, después de varios minutos sin embargo, las pérdidas fueron totales.

Mientras que no hubo personas heridas. Aunque de tres mascotas se logró rescatar a dos y un gatito murió. Al lugar también acudió la policía.