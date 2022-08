Desde el hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul se convocó a postulantes interesados en cubrir el cargo de Farmacéutico bajo la Modalidad de Personal Eventual.

La inscripción será hoy 1º de agosto para personal interno, el lunes 8 de agosto para la Administración Pública Provincial y del 16 al 19 de agosto la selección externa. Será por correo electrónico únicamente, sin excepción.

La documentación deberá enviarse vía correo electrónico en un solo archivo (formato PDF) al correo electrónico: [email protected] con el texto en el Asunto “Puesto- Apellido y Nombres”.

El objetivo del puesto es establecer de manera lógica y ordenada las actividades que van a regir el funcionamiento del sector de Farmacia, brindando un servicio de calidad al paciente. Trabajar en equipo con médicos, enfermeros, terapeutas y sus compañeros del servicio; manteniendo comunicación fluida y permanente; coordinando las tareas del sector y llevando registro ordenado de los insumos.

Requisitos

Llamado interno

Poseer Título Universitario de Farmacéutica/o, expedido por establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente)

Matricula provincial vigente (Excluyente). En caso de no poseerla quien resulte ganador tendrá 15 días para obtenerla.

Ser trabajador de Planta Permanente (Servicio 10L).

Ser trabajador eventual activo (Servicio 40L) del SPPS (Art. 25 CCT) o haber prestado servicios durante la pandemia por COVID-19.

Llamado APP:

Poseer Título Universitario de Farmacéutica/o, expedido por establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente)

Matricula provincial vigente (Excluyente). En caso de no poseerla quien resulte ganador tendrá 15 días para obtenerla.

Pertenecer al ámbito de la Administración Publica Provincial, debiendo pertenecer a la planta permanente (ppal.10) a excepción del personal del SPPS.

Pertenecer a la Planta política (ppal.32) del Ministerio de Salud.

Llamado Externo

Poseer Título Universitario de Farmacéutica/o, expedido por establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente)

Matricula provincial vigente (Excluyente). En caso de no poseerla quien resulte ganador tendrá 15 días para obtenerla.

Domicilio acreditable por DNI vigente en la Provincia de Neuquén. (Preferente)

Edad hasta 40 años (no haber cumplido 41 años al momento de la inscripción). (Excluyente)

No podrán inscribirse aquellos postulantes comprendidos dentro de alguno de los impedimentos señalados para el ingreso al SPPS, según el artículo 17° del CCT, Ley 3118.

Documentación a presentar

-A toda la documentación requerida a continuación, debe agregarse la establecida para cada puesto según la descripción del mismo.

-Todos los postulantes deberán presentar nota tipo, manifestando formalmente la intencionalidad de participar en el concurso, declarando domicilio legal, teléfono y dirección de correo electrónico.

-Nota de compromiso de permanencia, con carácter de Declaración Jurada, asumiendo el compromiso de permanencia cubriendo la vacante por un período no menor a dos años.

-Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el ART. 17 del CCT.

-Currículum Vitae.

-Copia del Documento Nacional de Identidad.

-Copia del título según descriptiva del puesto concursar.

-Certificado de antecedentes laborales y académicos según descriptiva del puesto a concursar.

-Certificado de Libre de Deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as.

http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos

-Los postulantes al concurso Interno Cerrado para el Personal que presta funciones en el ámbito del Sistema de Salud y a la Administración Pública Provincial, además de la documentación detallada precedentemente, deberán presentar: Informe de asistencia del último año y última evaluación de desempeño.

-Los postulantes que hayan sido trabajadores eventuales durante la emergencia sanitaria deben además presentar constancia de haber prestado servicios en el período indicado y evaluación de desempeño con concepto muy satisfactorio o satisfactorio.

-Clausurada la inscripción no se podrá presentar ninguna nueva documentación, salvo la expresamente solicitada por el Comité de -Evaluación del Concurso.

-Aquellos que resulten ganadores, al momento de la postulación deberán presentar originales de la documentación para ser debidamente autenticadas.

-Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada. La falsedad de los mismos por parte de los postulantes, será causal de exclusión de la selección e inhabilitará de presentarse a una nueva selección.