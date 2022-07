El Ministerio de Transporte de Alexis Guerrera aprobó el proyecto del tren Norpatagónico que impulsó Mauricio Macri durante su gestión. Desde el gobierno de Neuquen consideran que la decisión puede modificarse en el futuro porque no es rentable por Cipolletti y Cinco Saltos.

El exministro macrista, Guillermo Dietrich, no consiguió financiamiento para el denominado Tren de Vaca Muerta o Tren Norpatagónico porque las empresas petroleras no garantizaron el traslado de al menos 5 millones de toneladas al año para que fuera rentable y el proyecto quedó ahí.

Tras la asunción de Silvina Batakis en el ministerio de Economía, desde presidencia pidieron a todos los ministerios que activaran proyectos en marcha y Guerrera salió con esa idea abandonada por Dietrich. Y perjudicó a Neuquén.

En este contexto de alta volatibidad política y económica del país no parece probable que ninguna decisión esté totalmente en pie y menos esta que parece no ser sustentable.

¿Qué propone Neuquén?

El presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén, José Brillo, explicó a Cutral Co al Instante que el proyecto de llevar el tren por Cipolletti y Cinco Saltos no prosperó “porque Dietrich obtuvo un compromiso de transportar solamente 3.5 millones de toneladas anuales y no sera rentable”.

Pero la visión neuquina es que el resto de las toneladas que faltan están hacia el Pacífico. “Bahía Blanca hizo lobby para que se hiciera este tramo porque tienen el foco en la norpatagonia para abastecerse con un gasoducto para hacer fertilizantes, un poliducto que los abastece de etano, propano y butano para su polo petroquímico, oleoductos y gasoductos para su puerto. Pero los norpatagónicos crecimos y ahora tenemos otra percepción”, dice Brillo.

Es cierto que el tramo de tren por Cipolletti implica menos vías férreas nuevas y consecuentemente menos inversión. Pero la vía por Plaza Huincul y Zapala tiene un beneficio extra que es conectar a Vaca Muerta con los puertos de Concepción hacia el Pacífico.

“Nuestra visión, la del gobernador Omar Gutiérrez es que los 3.5 millones de toneladas que faltan para que el tren sea rentable están del lado del Pacífico”, dijo Brillo. Y anunció que hay una empresa china interesada “que tiene representación en Argentina y en Chile”.

En números

El proyecto que impulsa el gobierno nacional implicará 68 kilómetros de vías nuevas y tendría un costo de 200 millones de dólares. “Pero no han evaluado otros costos, por ejemplo nadie dice cuánto saldrá el paso por ciudades que ahora no tienen vías”, dijo Brillo.

El tren que impulsa Neuquén implica 230 millones de inversión y 90 kilómetros de vía nueva para llegar desde Cutral Co- Plaza Huincul hasta Añelo (en realidad sería Challaco y Loma Campaña). Pero se tendrían que sumar 400 millones de dólares para hacer la vía desde Zapala a Las Lajas, Covunco hasta el paso Mellín Chileno.

Pero habría financiamiento externo porque las posibilidades de comercio exterior desde Chile, por Concepción, hacia Asia serían muchas veces millonarias.

Brillo ya se reunió con autoridades chilenas y hay “gran interés de Chile para llegar a Vaca Muerta por tren”, sostuvo.