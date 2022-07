A raíz del salto del dólar se notó un incremento en el número de consultas en concesionarias de autos, de clientes que cuentan con dólares guardados y ven la oportunidad de sacar beneficio de ello con la compra de plan de ahorro de un auto. El conocido rulo o puré financiero (auto-puré) que se produce al vender dólares al blue aprovechando la grieta, aplicado al mercado automotor, comienza a sonar más.

En lo que va del mes de julio se notó un aumento en las consultas para comprar autos en concesionarias, en paralelo con la disparada del dólar y el recambio en el ministerio de Economía lo cual hace que se tenga mesura antes de cerrar operaciones. Compradores con dólares en mano intentan hacer negocio financiero y discutir el precio, el famoso y ya nombrado auto-puré.

La cotización del dólar impacta directamente en el precio de los autos en el mercado argentino que continúan siendo en su mayoría importados, a pesar de las limitaciones que hay para traer autos del exterior. Respecto al mercado de los autos usados, hay alerta por falta de autos ‘semi nuevos’ por el bajo stock de 0 km. en las concesionarias. La venta de autos usados aumentó 20% en lo que va del año y los que tienen menos de un año de uso son los más solicitados. Los precios de estos vehículos hasta superan en algunos casos a los nuevos pero su stock también está muy restringido.

Las agencias de concesionarios afirman que las listas de precios de los automóviles no se modificaron. En efecto, el precio de los autos de julio ya contiene el aumento de alrededor de 5% que enviaron las listas de las terminales. En algunos lugares que venden autos usados, los precios siguen siendo parte de negociaciones particulares; pero los concesionarios explican que esto está relacionado más a la falta de stock y no a los movimientos del tipo de cambio.

Ricardo Salomé, titular de la asociación que nuclea a los concesionarios (Acara) afirma que las listas de precios de los automóviles no se modificaron. Según informaciones de las concesionarias la lista de precios de los autos se mantiene igual al que tenían antes del revuelo económico y financiero. Y también afirman que ellos deben resguardar los vencimientos y tienen obligaciones que cumplir, además de tener que continuar vendiendo y en general los precios no se tocaron, se mantienen. Declaran también los ejecutivos de venta de concesionarias que tenían expectativas de la respuesta del público, pero no se apreciaron grandes cambios en las ventas en los salones. Agregan que aún no se notó un “efecto oportunidad” con respecto al tipo de cambio, una predisposición que sí se aprecia considerablemente cuando hay un salto grande del dólar paralelo.

Otro dato interesante que aprecian los ejecutivos de ventas es que, si se produjeron más movimientos en otros negocios, como el blindado. Si bien es otro rango o target, ahí sí se realizaron más consultas y operaciones de compra.