Estela es una vecina del barrio Zani de Cutral Co que a pesar de los pedidos que hizo no logra que la obra social PAMI responda por la operación a la que se debe someter su marido en Cipolletti.

Ante la negativa de PAMI que no autoriza la válvula la mujer pidió ayuda al Sindicato de Petroleros ya que su esposo fue trabajador jerárquico del petróleo y se jubiló hace unos años.

“Cuando la doctora me dijo que no podían hacer nada, me fui al gremio de petrolero a solicitar ayuda, hablé con Jaramillo y me dio una planilla para que la llene en Anses” comentó Estela Cabezas, quien aseguró que le dijeron que una vez que tengan los datos, en aproximadamente tres meses, iba a poder utilizar la obra social de petrolero.

Pero después de varios días y de pedir otros papeles, entre ellos la historia clínica, le comunicaron que la solicitud había sido rechazada.

“Hace tres años que está enfermo pero en este tiempo empeoró” aseguró Estela y agregó “estoy en un estado desesperante. Hoy tuve que llamar al PAMI para pedirles por favor que me dijeran que pasaba”. Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, le dijeron que están buscando una solución.

Varios vecinos quisieron ayudarlos y por ello la mujer puso a disposición un CBU para quienes quieran colaborar. (CBU – 0970004855007368360016)