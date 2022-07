El ya jubilado fiscal Santiago Terán se dispone a ingresar a la arena política y confirmó que tiene “voluntad” para postularse como precandidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino -MPN- en Plaza Huincul, en este caso desde el sector que postula a Rolando Figueroa.

En una entrevista que realizó Terán a FM Fuego esta mañana, el exfuncionario judicial explicó que “esto recién arranca y recién he sido tanteado” y se debe medir su nombre para ver si “la gente me requiere o no” y agregó que coincide plenamente con los postulados del diputado nacional Rolando Figueroa. Aunque recordó que entró al sector porque “escuché al líder que me está educando en la horizontalidad”.

Todavía si bien todavía no tiene proyectos porque “los generará la gente, vamos a golpear puerta por puerta”. Aunque sin nombrarlo hizo alusión al sector que postula como precandidato al actual intendente Gustavo Suárez (Azul) al señalar que no son tiempos de propuestas “faraónicas” porque la Argentina “está fundida”. “Desde la otra vereda ves que se proyecta un parque espectacular, un hermoso espacio cultural donde se ha tomado un empréstito de ciento de millones de pesos en un momento inadecuado”, subrayó.

En cambio todavía hay “barrios que todavía no tienen asfalto, luz, y a la casa de cada vecino no le llega el gas, en la zona de chacras no tienen leña, no hay manera de repartir, si no las convocas para que tengan sus ferias semanal entonces, a mí me tirará el proyecto la sociedad, no lo haré yo”.

Finalmente, Terán dijo que “la voluntad me impele a aceptar el desafío” aunque aclaró que todavía el espacio de Figueroa no le ha dicho que si. Lo primero es saber si su prepostulación será aceptada por la militancia. “Si la sociedad nos acompaña, modificaremos todo lo que sea necesario y lo que sea bueno quedará. Se terminó eso que el Estado hace todo, nos comprometemos juntos o no vamos a ningún lado”, concluyó.