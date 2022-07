Durante una reunión que se llevó adelante en el Parque Rivadulla, padres autoconvocados recibieron un panorama sobre el estado en que se encuentra la obra de la escuela.

Se estima que la empresa entregue la obra el próximo 10 de julio, después será Camuzzi Gas del Sur quien deba realizar la inspección. Héctor Pommier, integrante de la comisión de padres autoconvocados de la EPET Nº 10 comentó que que ya les había llegado la válvula y el filtro que restaba un puente y el pintado para finalizar.

Llegó una cocina industrial (Foto: gentileza)

El asesor del CPE, Claudio Osovnikar, comentó que esperan recibir los planos aprobados para poder habilitar la escuela y así ingresar para acondicionar todo, limpieza, acomodar bancos y sillas, entre otros.

Héctor Pommier comentó que la semana pasada coordinaron con el municipio de Plaza Huincul y con provincia analizar el cambio de vidrios, puertas, picaportes, baños donde también solicitaron la limpieza de cloacas y tanque de agua. “Seguramente quedará algún tema por terminar. La directora lo tiene que solicitar por escrito”.

Los autoconvocados recibieron fotografías del avance de obra (Foto: gentileza)

Los padres sostienen que si bien las clases virtuales no son la mejor forma de enseñanza para los estudiantes, entenden que es la opción adecuada cuando no hay otra alternativa.

Si bien aclararon que respetan la decisión de los directivos y docentes de no dictar clases en ningún otro lugar que no sea el edificio propio, si no hay soluciones concretas después del receso invernal, ellos van a continuar con su reclamo por otro lado.

Y aseguraron que de ninguna forma, ellos como padres, quieren que ingresen todos al establecimiento sin antes realizar una recorrido de seguridad completo realizado.