Desde el día viernes, el sector de salud de ATE inició un paro indeterminado, en diferentes puntos de la provincia, ante la no convocatoria de la reapertura del convenio colectivo de trabajo.

Anabela Cuevas, delegada gremial de ATE comentó que se solicitó una mesa de apertura para tratar el convenio que rige desde hace cuatro años, pero no han obtenido respuestas. Este acuerdo se debe analizar cada dos años pero debido a la pandemia no se realizó y ahora solicitan que se llame a paritaria para mejorar las condiciones de trabajo.

Dentro de las mejoras Anabela dijo,” Nosotros solicitamos las jornadas laboral de 6 horas, la dedicación exclusiva para el personal de enfermería, la licencia profiláctica para el conjunto de los trabajadores , el corrimiento del nivel que sea masivo, la reglamentación del artículo 67 que habla de violencia”.

El acatamiento del paro es notorio, los sectores adheridos son enfermería, centros de salud, choferes, depósitos, mantenimiento, laboratorio, rayos, vacunatorio, gabinete, farmacias y oficina central.

Si bien el paro es indeterminado se realiza la atención con guardias mínimas. Por cada sector trabaja un administrativo y los consultorios médicos atienden de manera normal. “No se ha dejado de atender a los pacientes” aseguró el delegado del sector choferes de emergencia, Walter Pardo.

Quien agregó,” Nosotros recalcamos que esta no es una pelea con los compañeros, no es con el director del hospital, la administración ; esto es un reclamo genuino contra el gobierno provincial que se tiene que encargar del derecho de los trabajadores”.

Por otro lado Anabela remarcó “hace dos años éramos héroes, hoy nos están desechando, no nos están cuidando”. En caso de no obtener respuestas el paro persistiría y no desechan la posibilidad de tomar mayor fuerza en su pedido.