Quiero agradecer a Dios principalmente que nunca me suelta la mano. Agradecer a la Doctora Gelsy Mila de la Roca por su atención y preocupación como profesional y ser humano excelente. Al Dr Danilo Perlo que siempre está. A las enfermeras todas en general, no las nombro para no olvidarme de ninguna, a los enfermeros, a Marcos por su amabilidad y buena onda. Al anestesiólogo Nicolás y todos los profesionales del quirófano, personal de seguridad, de cocina y bueno todo el hospital Complejidad por su atención.

También a toda mi gente mil gracias por estar siempre, sin mi Dios y mis seres queridos no estaría de pie.

Firma: Lorena Lourdes Arebol.-