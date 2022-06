Este jueves 16 de junio se celebra un nuevo aniversario del único Banco de Leche de la provincia del Neuquén.

“Felicitaciones a todos los integrantes del equipo del Banco de Leche por su comprometida y esmerada labor e infinitas gracias a las donantes que lo hacen posible”, expresaron desde el hospital Complejidad Media; que hace una semana recuperó la reacreditación como “Hospital amigo de la lactancia”.

Esto busca promover la lactancia materna y la salud maternoinfantil, prioritario en el marco de la estrategia Primeros 1000 días; para continuar acompañando el bienestar de las infancias.

En cuanto a la donación de leche materna hay varios punto a tener en cuenta a la hora de ser donante.

¿Quién puede ser Donante?

Cualquier madre saludable, que este amamantando o extrayéndose leche para su propio hijo y que cuente con leche materna en exceso puede donar leche.

Se le pide a la madre que desea ser donante, poseer exámenes de sangre negativos para HIV, Hepatitis B, C, VDRL, Chagas y toxoplasmosis.

¿Cómo es la selección de donantes?

La donación se puede iniciar en cualquier momento de la lactancia. A todas las donantes se realiza una entrevista personal para evaluar su estado de salud, resultados serológicos para: H.I.V., Hepatitis B y C, VDRL, toxoplasmosis, chagas. Utilización de medicamentos contraindicados para la lactancia. Consumo de bebidas alcohólicas. No fumar. No consumir drogas.

¿Cuánta leche debo donar?

No hay cantidad mínima ni máxima. Toda la leche que pueda recolectarse es útil.

¿Cómo debo hacer para donar leche?

La madre interesada debe ponerse en contacto con el Banco de Leche Humana, el cual lo pondrá en contacto con el referente de su localidad para darle las indicaciones y proveerla de todo lo necesario para la extracción y almacenamiento.

La leche debe ser almacenada en el freezer a – 18 °C.

Más información en bancolechehumana.neuquen.gob.ar