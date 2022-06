Esta tarde el gobernador de la provincia estuvo presente en la inauguración del césped natural de la cancha de Dinos Rugby Club y anunció la colocación de césped sintetice para el hockey.

Las buenas noticias para el equipo de rugby de la comarca continúan. El presidente del club de barrio Uno, Fabio Schawb dijo ” Es un día especial para nosotros, es un sueño que teníamos desde que comenzamos con el club hace 12 años”.

Y agregó “Estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado hasta ahora con comisión, con padres y con el acompañamiento del municipio y del gobierno”.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, la ministra de deportes de Neuquén Alejandra Piedecasas, el presidente de la Unión de Rugby del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, Facundo Bancora y el gobernador Omar Gutiérrez.

El jefe comunal expresó “Sabia de algunos por menores que algunos en el interior no querían venir a jugar porque no era cancha de césped natural; y hoy tenemos cancha de césped y no vana poder poner escusas para no venir a jugar acá con los Dinos”; y agregó que es un placer para el municipio acompañar al club en estos momentos para seguir trabajando y fortalecer estos espacios.

Por el lado del gobernador se mostró muy contento por este logro y aseguró ” es un momento que lo soñamos; asique el marco que le dan el día de hoy se los agradezco de corazón”.

Luego del corte simbólico de cintas, Gutiérrez recorrió el club y habló con los y las integrantes de hockey quienes le plantearon la necesidad y la importancia de poder tener césped sintético en su cancha. Ante este pedido, el gobernador y el intendente de Plaza Huincul, después de un momento, se comprometieron a hacer el pedido realidad.

La idea es instalar la alfombra de manera rápida para que, a mas tardar en el mes de octubre, el hockey de Dinos Rc tenga su cancha lista.