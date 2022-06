El periodista Paulo Kablan y su hijo Facundo ya están en Cutral Co y antes del encuentro de esta tarde brindó una conferencia de prensa.

El intendente José Rioseco le dio la bienvenida y contó cómo llegaron a hacer el contacto con Kablan. “Es una buena oportunidad y desde el primer momento fue bastante rápido. Esta es la oportunidad, después del (premio) Martín Fierro y me dijo: voy con mi hijo, así que le dijimos que sí y entonces vamos a cocinar”.

El periodista que se destacó por su labor en los casos policiales tanto en los medios gráficos como en la radio y la televisión, agradeció la invitación y dijo que “siempre me me gustó contar casos históricos, porque eso te permite contar una aproximación de lo que fue la Argentina de ese momento, por ejemplo, del siglo XIX y lo que me gusta es contar historias y ahí salió lo que hacemos con Facundo que es entretenido y divertido”.

El periodista entrerriano (Gualeguay) describió cómo fueron sus inicios hasta su participación en el exitoso ciclo televisivo Masterchef. “A veces ni planeas ni te imaginás qué vas a transitar, pero nunca dejé de ser un periodista del interior”, acotó. “Hasta pensamos distinto desde la óptica y perspectiva cuando vemos una noticia, desde el centralismo de las grandes ciudades”, subrayó.

Facundo que es chef, explicó que hace algunos años empezó a incursionar con el periodismo y “me enamoré del periodismo él (por Paulo) se apasionó con la cocina y desde ahí surge la idea de hacer esta charla que nos encanta. Le puso onda y por eso le va muy bien”.

El profesional de la cocina explicó que hizo un paso por España donde se capacitó y a su regreso hablaron que le gustaba hacer cocina en la televisión, y de hecho tuvo participaciones en programas de Telefé. Hicieron junto a su padre con el programa “El Expediente”, en C5N.

Esta tarde, la propuesta denominada “Historias en la cocina” los tendrá a los Kablan en una charla que se anticipa amena, divertida y con buen sabor.